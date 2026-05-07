Новокутузовский тоннельный комплекс промыли в Москве

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывку Новокутузовского тоннельного комплекса в рамках весенней уборки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После осенне-зимнего периода в общей сложности привели в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Провели промывку Новокутузовского тоннельного комплекса, который находится в Западном административном округе на пересечении ТТК с Кутузовским проспектом. Он состоит из шести тоннелей и вместе с пятью эстакадами образует многоуровневую Кутузовскую транспортную развязку", - рассказал Бирюков.

Заммэра добавил, что работы выполнила бригада коммунальных служб, были задействованы тоннелемоечная и поливомоечная машины.

"Промывка тоннельного комплекса заняла несколько дней, ее проводили круглосуточно с поочередным перекрытием крайних полос движения. Работы включали механизированную и ручную промывку сооружения, для качественной очистки поверхностей использовали нейтральное моющее средство", - отметил он.