В Москве прошла акция "Правду и память не отменить!"

Активисты "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства" проводят акцию "Правду и память не отменить!" у посольства Чехии в Москве

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" выразили протест против демонтажа и осквернения памятников советским солдатам за рубежом.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве в преддверии Дня Победы более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" провели акцию "Правду и память не отменить!" у посольств 9 государств, где были демонтированы, перенесены или осквернены памятники советским солдатам, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня более 3 тысяч активистов " Молодой Гвардии Единой России " и "Волонтерской роты" вышли к 9 посольствам в Москве . Именно правительства этих государств на протяжении десятков лет подвергают актам вандализма памятники советским солдатам. Для нас очень важно перед очень знаменательной датой годовщины Победы в Великой Отечественной войне выйти к недружественным посольствам и напомнить им, что молодые люди в России помнят о каждом памятнике, о каждом мемориале советских воинов", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов, который принял участие в акции у посольства Эстонии

Латвии, Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Норвегии и Акция также прошла у посольств Литвы Германии . Активисты вышли с фотографиями демонтированных мемориалов и каталогом памятников и мемориальных объектов, снесенных и подверженных вандализму на территориях стран.

"Сегодня в Эстонии создана комиссия, которая определила советские памятники в количестве 322 штук, из них молниеносно 244 оказались под грифом "снести". Они официально заявляют о том, что 200 памятников уже снесено, и эта цифра продолжает расти", - сказал участник СВО, заместитель председателя МГЕР Андрей Шакулов.

В ходе акции прозвучали лозунги: "Правду и память не отменить!", "Победа вечна, а вы – нет!" и "Память не снести!".