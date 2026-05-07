Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве прошла акция "Правду и память не отменить!" у посольств девяти государств.
- Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" выразили протест против демонтажа и осквернения памятников советским солдатам за рубежом.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве в преддверии Дня Победы более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" провели акцию "Правду и память не отменить!" у посольств 9 государств, где были демонтированы, перенесены или осквернены памятники советским солдатам, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" вышли к 9 посольствам в Москве. Именно правительства этих государств на протяжении десятков лет подвергают актам вандализма памятники советским солдатам. Для нас очень важно перед очень знаменательной датой годовщины Победы в Великой Отечественной войне выйти к недружественным посольствам и напомнить им, что молодые люди в России помнят о каждом памятнике, о каждом мемориале советских воинов", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов, который принял участие в акции у посольства Эстонии.
Активисты "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства" проводят акцию "Правду и память не отменить!" у посольства Польши в Москве
"Сегодня в Эстонии создана комиссия, которая определила советские памятники в количестве 322 штук, из них молниеносно 244 оказались под грифом "снести". Они официально заявляют о том, что 200 памятников уже снесено, и эта цифра продолжает расти", - сказал участник СВО, заместитель председателя МГЕР Андрей Шакулов.
Активисты "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства" проводят акцию "Правду и память не отменить!" у посольства Эстонии в Москве
В ходе акции прозвучали лозунги: "Правду и память не отменить!", "Победа вечна, а вы – нет!" и "Память не снести!".
"Сегодня мы выражаем решительный протест против попыток пересмотра исторической правды и уничтожения памяти о подвиге советских солдат-освободителей. Советский солдат пришел в Европу не разрушать, а спасать. Он принес освобождение от нацизма, мир и надежду на будущее. Именно поэтому тогда наших воинов встречали как освободителей", - отметил руководитель МГЕР Москвы Александр Лебедев, который принял участие в акции у посольства Норвегии.