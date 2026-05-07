Президент Южной Осетии прибыл в Москву

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву для участия в мероприятия в честь 81-й годовщины Победы, сообщил Sputnik Южная Осетия.
В марте пресс-секретарь главы республики Наталья Босикова сообщила РИА Новости, что Гаглоев получил соответствующее приглашение от президента России Владимира Путина.
"Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву для участия в 81-й годовщине Дня Победы", - говорится в сообщении.
Босикова отметила, что до начала торжества у Гаглоева запланирован ряд рабочих встреч.
