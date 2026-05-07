10:41 07.05.2026
В Александровском саду провели профилактику Вечного огня

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Профилактику Вечного огня провели в Александровском саду в Москве перед Днем Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Перед Днем Победы специалисты "Мосгаза" провели профилактику Вечного огня в Александровском саду. Традиционно московские газовщики следят за непрерывной работой Вечного огня с момента его зажжения в 1967 году. Это не только профессиональная задача, но и особая миссия предприятия. Ее доверяют только лучшим сотрудникам", - написал Собянин в мессенджере "Макс".
Мэр отметил, что перед началом работ пламя переносится на временную горелку - уменьшенную копию основной конструкции. Поднимается бронзовая звезда, проверяются подача газа и автоматического розжига, состояние оборудования.
"Подобные работы специалисты "Мосгаза" провели и в Донецке - на Аллее памяти Донецкого высшего общевойскового командного училища, в населенных пунктах Андреевка, Любовка и Доля. Эти мемориалы были восстановлены столичными газовщиками, которые и сейчас продолжают следить за их работой", - подчеркнул он.
