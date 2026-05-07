Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Россиян предупредили о волне мошенничества в преддверии Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ В преддверии Дня Победы зафиксирован всплеск мошеннической активности.

Злоумышленники сообщают о "выплатах", положенных льготным категориям россиян, и выманивают персональные данные под предлогом их уточнения.

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Перед Днем Победы участились попытки мошенников украсть личные данные россиян, рассказала РИА Новости модератор проекта "Антимошенник" академии РАНХиГС Ирина Смирнова.

"В преддверии 9 Мая зафиксирован очередной всплеск мошеннической активности. Злоумышленники используют различные легенды, например сообщение о выплатах, приуроченных к празднику", — отметила она.

Аферисты объясняют эти "внеочередные меры" тем, что они положены льготным категориям граждан: пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.

« "Под предлогом уточнения личности для передачи денег мошенник запрашивает код, который позволит получить доступ к "Госуслугам", и иные разнообразные персональные данные", — уточнила Смирнова.

По ее словам, злоумышленники ежегодно активизируются в преддверии праздников: они звонят потенциальным жертвам и рассылают вредоносную информацию.