Россиян предупредили о волне мошенничества в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Перед Днем Победы участились попытки мошенников украсть личные данные россиян, рассказала РИА Новости модератор проекта "Антимошенник" академии РАНХиГС Ирина Смирнова.
"В преддверии 9 Мая зафиксирован очередной всплеск мошеннической активности. Злоумышленники используют различные легенды, например сообщение о выплатах, приуроченных к празднику", — отметила она.
Аферисты объясняют эти "внеочередные меры" тем, что они положены льготным категориям граждан: пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.
"Под предлогом уточнения личности для передачи денег мошенник запрашивает код, который позволит получить доступ к "Госуслугам", и иные разнообразные персональные данные", — уточнила Смирнова.
По ее словам, злоумышленники ежегодно активизируются в преддверии праздников: они звонят потенциальным жертвам и рассылают вредоносную информацию.
Специалист добавила, что госорганы не запрашивают данные по телефону или в мессенджерах. Если разговор с незнакомцем вызывает малейшие сомнения, нужно положить трубку.