Россиян предупредили о волне мошенничества в преддверии Дня Победы
16:12 07.05.2026 (обновлено: 16:51 07.05.2026)
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
  • В преддверии Дня Победы зафиксирован всплеск мошеннической активности.
  • Злоумышленники сообщают о "выплатах", положенных льготным категориям россиян, и выманивают персональные данные под предлогом их уточнения.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Перед Днем Победы участились попытки мошенников украсть личные данные россиян, рассказала РИА Новости модератор проекта "Антимошенник" академии РАНХиГС Ирина Смирнова.
"В преддверии 9 Мая зафиксирован очередной всплеск мошеннической активности. Злоумышленники используют различные легенды, например сообщение о выплатах, приуроченных к празднику", — отметила она.
Аферисты объясняют эти "внеочередные меры" тем, что они положены льготным категориям граждан: пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.
"Под предлогом уточнения личности для передачи денег мошенник запрашивает код, который позволит получить доступ к "Госуслугам", и иные разнообразные персональные данные", — уточнила Смирнова.
По ее словам, злоумышленники ежегодно активизируются в преддверии праздников: они звонят потенциальным жертвам и рассылают вредоносную информацию.
Специалист добавила, что госорганы не запрашивают данные по телефону или в мессенджерах. Если разговор с незнакомцем вызывает малейшие сомнения, нужно положить трубку.
