Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Молдавии обвинили в вытеснении русского языка из публичного пространства.

Парламент Молдавии принял в первом чтении проект нового кодекса, запрещающего использование русского языка в законодательном органе страны.

Экс-депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер обвинила власти в лишении голоса сотни тысяч граждан.

КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Власти Молдавии вытесняют русский язык из публичного пространства, демонстративно лишая голоса сотни тысяч граждан, заявила молдавский оппозиционный политик, экс-депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер.

Парламент Молдавии на заседании в четверг принял в первом чтении проект нового кодекса, запрещающего перевод документов, выступления и дискуссии на русском языке в высшем законодательном органе страны. Он был разработан правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиция при этом покинула зал заседаний парламента до голосования в знак протеста против действий спикера, который отключал микрофоны оппозиционным депутатам в ходе обсуждения законопроекта.

"Языковая политика "желтых" (желтый является символическим цветом ПДС – ред.) — это откровенная сегрегация по политическому и культурному признаку. Русофобский режим шаг за шагом не просто вычищает русский язык из публичного пространства, а демонстративно лишает голоса сотни тысяч граждан", - написала Таубер в своем Telegram-канале.

По ее словам, сотни тысяч жителей Молдавии говорят по-русски, но представители правящей партии вспоминают о них только перед выборами, раздавая обещания, в том числе на русском.

"После голосования они демонстративно его "забывают" и продолжают зачистку. ПДС боятся не языка — они боятся критики и любого инакомыслия. Боятся своего народа. Сегодня они отключают микрофоны депутатам, которые представляют русскоязычное население, завтра начнут лишать прав целые регионы. Хотя и это уже происходит прямо на наших глазах", - подчеркнула политик.

Кодекс предусматривает, что все обсуждения в парламенте, касающиеся законодательного процесса, должны вестись исключительно на румынском языке. Если вопрос будет задан на русском, председатель заседания в соответствии со статьей 15 проекта должен вынести предупреждение о необходимости использовать румынский язык.

До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду , которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.