В Молдавии власти обвинили в вытеснении русскоязычных граждан
17:49 07.05.2026 (обновлено: 18:20 07.05.2026)
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Молдавии обвинили в вытеснении русского языка из публичного пространства.
  • Парламент Молдавии принял в первом чтении проект нового кодекса, запрещающего использование русского языка в законодательном органе страны.
  • Экс-депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер обвинила власти в лишении голоса сотни тысяч граждан.
КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Власти Молдавии вытесняют русский язык из публичного пространства, демонстративно лишая голоса сотни тысяч граждан, заявила молдавский оппозиционный политик, экс-депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер.
Парламент Молдавии на заседании в четверг принял в первом чтении проект нового кодекса, запрещающего перевод документов, выступления и дискуссии на русском языке в высшем законодательном органе страны. Он был разработан правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиция при этом покинула зал заседаний парламента до голосования в знак протеста против действий спикера, который отключал микрофоны оппозиционным депутатам в ходе обсуждения законопроекта.
"Языковая политика "желтых" (желтый является символическим цветом ПДС – ред.) — это откровенная сегрегация по политическому и культурному признаку. Русофобский режим шаг за шагом не просто вычищает русский язык из публичного пространства, а демонстративно лишает голоса сотни тысяч граждан", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, сотни тысяч жителей Молдавии говорят по-русски, но представители правящей партии вспоминают о них только перед выборами, раздавая обещания, в том числе на русском.
"После голосования они демонстративно его "забывают" и продолжают зачистку. ПДС боятся не языка — они боятся критики и любого инакомыслия. Боятся своего народа. Сегодня они отключают микрофоны депутатам, которые представляют русскоязычное население, завтра начнут лишать прав целые регионы. Хотя и это уже происходит прямо на наших глазах", - подчеркнула политик.
Кодекс предусматривает, что все обсуждения в парламенте, касающиеся законодательного процесса, должны вестись исключительно на румынском языке. Если вопрос будет задан на русском, председатель заседания в соответствии со статьей 15 проекта должен вынести предупреждение о необходимости использовать румынский язык.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции
