15:23 07.05.2026
Оппозиция покинула парламент Молдавии после отключения микрофона депутату

Флаг Молдавии . Архивное фото
  • Депутаты оппозиционных фракций покинули заседание парламента Молдавии после того, как спикер Игорь Гросу отключил микрофон парламентарию.
  • Депутат от оппозиционной партии «Демократия дома» Александр Вершинин подверг критике инициативы правящей партии и назвал ее представителей «полезными идиотами».
  • Проект нового Кодекса об организации и функционировании законодательного органа, разработанный правящей партией, отменяет обязательный перевод документов на русский язык.
КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Депутаты оппозиционных фракций покинули в четверг заседание парламента Молдавии после того, как спикер Игорь Гросу отключил микрофон парламентарию, назвавшему представителей правящего большинства "полезными идиотами", передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел в ходе рассмотрения проекта нового Кодекса об организации и функционировании законодательного органа. Заседание транслируется в режиме онлайн на сайте парламента.
В ходе прений депутат от оппозиционной партии "Демократия дома" Александр Вершинин подверг резкой критике инициативы правящей партии "Действия и солидарность" (ПДС).
"Поведение депутатов партии власти больше походит на действия полезных идиотов, которые просто послушно поднимают руки", - заявил парламентарий.
Сразу после этих слов спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу прервал выступление депутата и отключил ему микрофон. В знак протеста против действий председателя фракция "Демократия дома", а затем и представители других оппозиционных сил - партий социалистов, коммунистов, а также независимые депутаты - покинули зал пленарных заседаний.
Проект "Кодекса об организации и функционировании парламента", разработанный правящей партией ПДС , отменяет в том числе обязательный перевод документов на русский язык, рассматривается на фоне получения Молдавией статуса кандидата в члены Евросоюза. Правящая партия оправдывает инициативу необходимостью приведения работы госинститутов к стандартам ЕС, однако оппозиция считает это попыткой подавления инакомыслия и нарушением прав национальных меньшинств.
