Оппозиция покинула парламент Молдавии после отключения микрофона депутату

КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Депутаты оппозиционных фракций покинули в четверг заседание парламента Молдавии после того, как спикер Игорь Гросу отключил микрофон парламентарию, назвавшему представителей правящего большинства "полезными идиотами", передает корреспондент РИА Новости.

Инцидент произошел в ходе рассмотрения проекта нового Кодекса об организации и функционировании законодательного органа. Заседание транслируется в режиме онлайн на сайте парламента.

В ходе прений депутат от оппозиционной партии "Демократия дома" Александр Вершинин подверг резкой критике инициативы правящей партии "Действия и солидарность" (ПДС).

"Поведение депутатов партии власти больше походит на действия полезных идиотов, которые просто послушно поднимают руки", - заявил парламентарий.

Сразу после этих слов спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу прервал выступление депутата и отключил ему микрофон. В знак протеста против действий председателя фракция "Демократия дома", а затем и представители других оппозиционных сил - партий социалистов, коммунистов, а также независимые депутаты - покинули зал пленарных заседаний.