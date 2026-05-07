Глава Приднестровья пригласил жителей Молдавии на празднование Дня Победы

Глава ПМР добавил, что в Приднестровье готовятся к празднику и будут чествовать ветеранов. По его словам, участников боевых действий Великой Отечественной войны – в Приднестровье осталось шестеро.

"Благодарю Бога за то, что они встретили эту весну Победы, и свято верю, что здоровье не подведет и каждый из них отпразднует 81-й День Победы. Тираспольчане Владимир Иванович Громов и Александр Иванович Попов, слободзейский ветеран Василий Владимирович Кузенко, ветеран из Дубоссар Владимир Таламонович Костенко, рыбничане Филипп Сафронович Кройтор и наша долгожительница, наша гордость Зинаида Павловна Кройтор – наши ветераны, наши Победители", - отметил Красносельский.