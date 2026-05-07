01:46 07.05.2026
Глава Приднестровья пригласил жителей Молдавии на празднование Дня Победы

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 7 мая- РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости призвал жителей Молдавии достойно отметить день Победы 9 мая и пригласил их на празднование в Приднестровье.
"Все будет – и церемонии, и шествие "Бессмертного полка", и "Землянки" (так в ПМР называют неформальную встречу с участием ветеранов Великой Отечественной войны – ред.), и песни военных лет, и народные гуляния, и салют над мирным небом Приднестровья. Приезжайте. Присоединяйтесь. Мы рады каждому, кто приходит в Приднестровье с миром", - сказал Красносельской.
Глава ПМР добавил, что в Приднестровье готовятся к празднику и будут чествовать ветеранов. По его словам, участников боевых действий Великой Отечественной войны – в Приднестровье осталось шестеро.
"Благодарю Бога за то, что они встретили эту весну Победы, и свято верю, что здоровье не подведет и каждый из них отпразднует 81-й День Победы. Тираспольчане Владимир Иванович Громов и Александр Иванович Попов, слободзейский ветеран Василий Владимирович Кузенко, ветеран из Дубоссар Владимир Таламонович Костенко, рыбничане Филипп Сафронович Кройтор и наша долгожительница, наша гордость Зинаида Павловна Кройтор – наши ветераны, наши Победители", - отметил Красносельский.
Ранее Красносельский сообщил, что шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая в городах Приднестровья в очном формате. Он также добавил, что лично в день празднования 81-й годовщины Победы примет участие в шествии "Бессмертного полка" в Тирасполе и будет нести портреты своего деда и своего отца.
В прошлом году шествие "Бессмертного полка" в Приднестровье стало самым масштабным за пределами России – в нем приняли участие 85 тысяч человек.
