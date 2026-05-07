11:33 07.05.2026 (обновлено: 11:34 07.05.2026)
Мишустин отметил роль МГУ в технологическом развитии России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время встречи. 7 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин отметил роль МГУ в технологическом развитии России.
  • Он напомнил о запуске кластера "Ломоносов" как современной площадки для разработки и коммерциализации новых инновационных решений.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил роль МГУ в технологическом развитии России.
Председатель правительства в четверг встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим.
"Вы активно участвуете в процессах технологического развития страны, естественно, образования, расширяя возможности вуза, в том числе новыми направлениями", - сказал Мишустин во время встречи.
Глава правительства также напомнил о запуске кластера "Ломоносов".
"Это современная площадка для эффективной разработки и коммерциализации новых инновационный решений", - отметил Мишустин.
Садовничий рассказал, когда стартует первый набор на факультет ИИ в МГУ
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВиктор Садовничий
 
 
