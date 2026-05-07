МИД: посол доложит Еревану возмущение Москвы выступлением Зеленского - РИА Новости, 07.05.2026
20:32 07.05.2026 (обновлено: 20:41 07.05.2026)
МИД: посол доложит Еревану возмущение Москвы выступлением Зеленского

Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Армении в Москве Гурген Арсенян был вызван в МИД России.
  • В МИД РФ заявили о неприемлемости угроз в адрес России со стороны Владимира Зеленского во время его выступления в Армении.
  • Посол обещал доложить в Ереван о сделанном российской стороной представлении
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол Армении в Москве Гурген Арсенян, вызванный в МИД России, пообещал доложить в Ереван о сделанном ему представлении из-за выступления Владимира Зеленского в Армении с угрозами в адрес России, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, при вызове послу было заявлено о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для угроз в адрес России в рамках недавних мероприятиях под эгидой ЕС в Армении.
"Посол обещал доложить в Ереван о сделанном российской стороной представлении", - отметили в МИД.
