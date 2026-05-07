МИД: посол доложит Еревану возмущение Москвы выступлением Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посол Армении в Москве Гурген Арсенян, вызванный в МИД России, пообещал доложить в Ереван о сделанном ему представлении из-за выступления Владимира Зеленского в Армении с угрозами в адрес России, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, при вызове послу было заявлено о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для угроз в адрес России в рамках недавних мероприятиях под эгидой ЕС в Армении.
"Посол обещал доложить в Ереван о сделанном российской стороной представлении", - отметили в МИД.
Вчера, 20:23