20:26 07.05.2026 (обновлено: 20:35 07.05.2026)
Москва осудила предоставление Зеленскому "трибуны" со стороны Армении

МИД: Москва осудила предоставление Зеленскому "трибуны" со стороны Армении

  • Москва выразила негодование по поводу предоставления Владимиру Зеленскому "трибуны" в Армении.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва испытывает справедливое негодование из-за предоставления в Армении "трибуны" Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России, заявили в российском дипведмостве.
В МИД РФ заявили, что 7 мая посол Армении в Москве был вызван в министерство, где у него состоялась встреча с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.
"Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС "трибуны" главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Подчеркнуто, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Посла Армении вызвали в МИД России
Вчера, 20:23
 
В миреРоссияМоскваАрменияВладимир ЗеленскийЕвросоюзМихаил Галузин
 
 
