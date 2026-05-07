Москва осудила предоставление Зеленскому "трибуны" со стороны Армении

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва испытывает справедливое негодование из-за предоставления в Армении "трибуны" Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России, заявили в российском дипведмостве.
В МИД РФ заявили, что 7 мая посол Армении в Москве был вызван в министерство, где у него состоялась встреча с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.
"Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС "трибуны" главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Подчеркнуто, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование", - говорится в сообщении на сайте министерства.
