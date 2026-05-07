15:08 07.05.2026 (обновлено: 15:30 07.05.2026)
Россия надеется на скорейшее разрешение кризиса в Судане, заявил МИД

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Судана в РФ Мохаммедом Сирраджем, российская сторона выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий и разрешение кризиса в Судане, сообщает МИД России.
"Выражена надежда на скорейшее прекращение боевых действий и разрешение кризиса в интересах сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Судана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Посол Судана отметил, что с начала мая активизировались атаки с применением БПЛА по Хартуму, включая международный аэропорт суданской столицы. Российская сторона подчеркнула недопустимость нанесения ударов по гражданским объектам.
Как указывается в сообщении, стороны также рассмотрели некоторые вопросы дальнейшего укрепления российско-суданского сотрудничества.
