Высокопоставленная делегация из Республики Сербской посетит парад Победы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Высокопоставленная делегация из Республики Сербской примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Высокопоставленная делегация из Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины в этом году вновь принимает участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве", - сказала Захарова в ходе брифинга.