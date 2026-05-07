- Мария Захарова заявила, что общество России возмущено тем, что Армения стала трибуной для Владимира Зеленского.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Общество России возмущено тем, что Армения, всегда считавшаяся братской страной, стала трибуной для Владимира Зеленского, которого там радушно приняли, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В российском обществе с глубоким возмущением, с непониманием не просто увидели - но запомнили прежде всего тот факт, что Армения, которую мы привыкли считать дружественной, братской страной, послужила трибуной. Для кого? Для террориста, для главаря неонацистского киевского режима, которого в Ереване принимали весьма радушно", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос агентства.