Граждане Армении не увидят денег из кредитов ЕС, заявили в МИД

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рядовые граждане Армении не увидят денег из каких-либо кредитов ЕС Еревану, но будут работать на их выплату Брюсселю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Даже, если они (деньги ЕС для Армении - ред.) найдутся в виде кредитов, то рядовой обыватель в Армении их не увидит. В результате неосмотрительной линии граждане Армении будут работать на то, чтобы обеспечить интересы Брюсселя, выплатить проценты по кредитам, просто будут платить из собственного кармана вот эту самую евроатлантическую мзду", - сказала Захарова в ходе брифинга.