Граждане Армении не увидят денег из кредитов ЕС, заявили в МИД

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рядовые граждане Армении не увидят денег из каких-либо кредитов ЕС Еревану, но будут работать на их выплату Брюсселю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.