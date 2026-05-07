Граждане Армении не увидят денег из кредитов ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 07.05.2026
12:36 07.05.2026 (обновлено: 12:47 07.05.2026)
Захарова: граждане Армении не увидят денег из кредитов ЕС

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
  • Мария Захарова заявила, что рядовые граждане Армении не увидят денег из кредитов ЕС Еревану.
  • По ее словам, они все равно будут работать на выплату кредитов Брюсселю.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рядовые граждане Армении не увидят денег из каких-либо кредитов ЕС Еревану, но будут работать на их выплату Брюсселю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Даже, если они (деньги ЕС для Армении - ред.) найдутся в виде кредитов, то рядовой обыватель в Армении их не увидит. В результате неосмотрительной линии граждане Армении будут работать на то, чтобы обеспечить интересы Брюсселя, выплатить проценты по кредитам, просто будут платить из собственного кармана вот эту самую евроатлантическую мзду", - сказала Захарова в ходе брифинга.
