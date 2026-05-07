12:32 07.05.2026 (обновлено: 12:42 07.05.2026)
Ереван подтягивают к агрессивным евроатлантическим механизмам, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ереване 4–5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) и первый саммит Армения — ЕС.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что декларацию саммита Армения — ЕС можно интерпретировать как свидетельство того, что республику подтягивают к агрессивным евроатлантическим механизмам.
  • По словам Захаровой, это происходит с одобрения руководства Армении.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Декларация саммита Армения-ЕС показывает, что с одобрения армянских властей республику подтягивают к агрессивным евроатлантическим механизмам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также первый саммит Армения - ЕС.
"После прочтения текста итоговой декларации, так называемого саммита Армении-ЕС, становится очевидно, что республику, с одобрения ее руководства, все больше подтягивают к чуждым стандартам и механизмам, нет, не европейским в плане европейского континента или европейской культуры, цивилизации, а именно вот этим агрессивно евроатлантическим", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
