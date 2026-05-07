МИД назвал запрет символики Победы в Берлине позором

Накануне немецкая полиция сообщила, что в столице страны не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши.