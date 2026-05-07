Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова назвала позором решение ФРГ запретить демонстрацию символов Победы в Берлине на 9 Мая.
- Немцы забыли, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы исходящей от них угрозы.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала решение ФРГ запретить демонстрацию символов Победы в Берлине на 9 Мая.
"Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой", — отметила она на брифинге.
Истерика Европы из-за Дня Победы поразила Запад
4 мая, 08:49
В Берлине забыли, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы исходящей от них угрозы, добавила дипломат.
Накануне немецкая полиция сообщила, что в столице страны не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши.
Российское посольство потребовало от Германии отменить это решение. Дипломаты подчеркнули, что власти хотят ограничить права потомков советских воинов-освободителей, а также жителей и гостей города, желающих достойно отметить праздник.
В прошлом году местная полиция разрешила провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z.
В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне.