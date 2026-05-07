Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал запрет символики Победы в Берлине позором - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 07.05.2026 (обновлено: 17:11 07.05.2026)
МИД назвал запрет символики Победы в Берлине позором

Захарова назвала запрет символики Победы в Берлине 8-9 мая позором

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкМемориал павшим советским воинам в Тиргартене в Берлине
Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала позором решение ФРГ запретить демонстрацию символов Победы в Берлине на 9 Мая.
  • Немцы забыли, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы исходящей от них угрозы.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала решение ФРГ запретить демонстрацию символов Победы в Берлине на 9 Мая.
"Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой", — отметила она на брифинге.
Праздничные украшения в Москве во время подготовки к параду Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Истерика Европы из-за Дня Победы поразила Запад
4 мая, 08:49
В Берлине забыли, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы исходящей от них угрозы, добавила дипломат.
Накануне немецкая полиция сообщила, что в столице страны не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши.
Шествие Бессмертного полка в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Нидерландах
2 мая, 16:15
Российское посольство потребовало от Германии отменить это решение. Дипломаты подчеркнули, что власти хотят ограничить права потомков советских воинов-освободителей, а также жителей и гостей города, желающих достойно отметить праздник.
В прошлом году местная полиция разрешила провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z.
В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне.
Мемориал советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
СМИ: жителей Даугавпилса не пустят на возложение цветов к Вечному огню
6 мая, 13:46
 
В миреРоссияДень Победы — 2026Берлин (город)ГерманияФридрих МерцМария ЗахароваСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала