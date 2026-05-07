МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Австрии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Объявление Австрией трех российских дипломатов персонами нон грата является абсолютно надуманным, Вена разрушает отношения с Москвой в ущерб своим собственным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что правящие круги "псевдонейтральной Австрии" продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и предпринимают безрассудные действия по демонтажу накопленного за десятилетия двустороннего "наследия" в ущерб своим собственным национальным интересам.