МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Австрии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Объявление Австрией трех российских дипломатов персонами нон грата является абсолютно надуманным, Вена разрушает отношения с Москвой в ущерб своим собственным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что предприняли представители режима в Австрии вызывает наше решительное осуждение, а именно их решение объявить трех сотрудников посольства России и постоянного представительства при ОБСЕ в Вене персонами нон грата. Расценивает эти шаги как откровенно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированные", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Дипломат добавила, что правящие круги "псевдонейтральной Австрии" продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и предпринимают безрассудные действия по демонтажу накопленного за десятилетия двустороннего "наследия" в ущерб своим собственным национальным интересам.