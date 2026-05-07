Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Австрии - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 07.05.2026 (обновлено: 11:46 07.05.2026)
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Австрии

МИД: Австрия разрушает отношения с Россией в ущерб своим интересам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Вены недружественными и политически мотивированными.
  • По словам дипломата, Австрия разрушает отношения с Россией в ущерб своим собственным интересам.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Объявление Австрией трех российских дипломатов персонами нон грата является абсолютно надуманным, Вена разрушает отношения с Москвой в ущерб своим собственным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что предприняли представители режима в Австрии вызывает наше решительное осуждение, а именно их решение объявить трех сотрудников посольства России и постоянного представительства при ОБСЕ в Вене персонами нон грата. Расценивает эти шаги как откровенно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированные", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Дипломат добавила, что правящие круги "псевдонейтральной Австрии" продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и предпринимают безрассудные действия по демонтажу накопленного за десятилетия двустороннего "наследия" в ущерб своим собственным национальным интересам.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Экс-глава МИД Австрии дала совет европейским послам в России
Вчера, 06:42
 
В миреРоссияМоскваАвстрияВенаМария ЗахароваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала