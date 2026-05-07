МИД рассказал о последствиях для Киева в случае попытки сорвать День Победы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись к рекомендации министерства обороны своевременно покинуть Киев, который может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднований 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне...", - сказала Захарова на брифинге.