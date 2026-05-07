Захарова: перемирие нужно Зеленскому, чтобы перебить инициативу на фронте

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Объявление Владимиром Зеленским некоего перемирия с 5 на 6 мая продиктовано попыткой перебить инициативу РФ и тяжелейшим положением ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет никаких сомнений в том, что этот шаг (перемирие с 5 на 6 мая - ред.) продиктован не только попыткой... медийно перебить тему объявленного о России режима тишины по случаю Дня Победы на период с 8 на 9 мая. Но и реально тяжелым положением ВСУ на фронте. Киевскому режиму крайне нужна передышка для их перегруппировки и подготовки к продолжению боевых действий и террористических актов", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.