Захарова: перемирие нужно Зеленскому, чтобы перебить инициативу на фронте - РИА Новости, 07.05.2026
11:07 07.05.2026 (обновлено: 11:21 07.05.2026)
Захарова: перемирие нужно Зеленскому, чтобы перебить инициативу РФ на фронте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
  • Мария Захарова заявила, что объявление Владимиром Зеленским перемирия с 5 на 6 мая продиктовано попыткой перебить инициативу РФ.
  • По словам Захаровой, перемирие также связано с тяжелым положением ВСУ на фронте.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Объявление Владимиром Зеленским некоего перемирия с 5 на 6 мая продиктовано попыткой перебить инициативу РФ и тяжелейшим положением ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет никаких сомнений в том, что этот шаг (перемирие с 5 на 6 мая - ред.) продиктован не только попыткой... медийно перебить тему объявленного о России режима тишины по случаю Дня Победы на период с 8 на 9 мая. Но и реально тяжелым положением ВСУ на фронте. Киевскому режиму крайне нужна передышка для их перегруппировки и подготовки к продолжению боевых действий и террористических актов", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.
