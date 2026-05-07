МИД напомнил о последствиях для Киева при нарушении перемирия на 9 Мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МИД России рекомендует крайне внимательно отнестись к заявлению МО РФ о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.