МИД напомнил о последствиях для Киева при нарушении перемирия на 9 Мая
11:12 07.05.2026 (обновлено: 11:26 07.05.2026)
МИД напомнил о последствиях для Киева при нарушении перемирия на 9 Мая

МИД порекомендовал Киеву внимательно отнестись к предупреждению о последствиях

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России рекомендует внимательно отнестись к заявлению МО РФ о перемирии ко Дню Победы.
  • Мария Захарова подчеркнула, что в случае нарушения перемирия для Киева наступят определенные последствия.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МИД России рекомендует крайне внимательно отнестись к заявлению МО РФ о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рекомендуем крайне внимательно отнестись к заявлению министерства обороны от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.
