МИД напомнил о последствиях для Киева при нарушении перемирия на 9 Мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. МИД России рекомендует крайне внимательно отнестись к заявлению МО РФ о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.