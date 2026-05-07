Рейтинг@Mail.ru
"Признаем правду". В Киеве жестко высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 07.05.2026
"Признаем правду". В Киеве жестко высказались о ситуации на Украине

Мендель: на Украине стало непатриотично признавать реальную ситуацию в стране

© REUTERS / Serhii KorovainyiУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© REUTERS / Serhii Korovainyi
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине стало непатриотично признавать правду и критиковать власть.
  • Мендель отметила, что в Украине закрывают глаза на коррупцию и другие проблемы, считая это нормальным.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Украине считают непатриотичным признавать реальную ситуацию в стране и закрывают глаза на происходящее, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"Сегодня на Украине стало непатриотично признавать правду, желать окончания конфликта и критиковать власть", — заявила она с критикой.
Украинские военнослужащие в госпитале в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Это катастрофа". Происходящее на Украине вызвало панику на Западе
Вчера, 17:30
Мендель отметила, что на этом фоне нормальным считается закрывать глаза на коррупцию, терпеть принудительную мобилизацию и делать вид, что именно так выглядит демократия
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Мира не будет". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
Вчера, 18:40
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЮлия МендельРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала