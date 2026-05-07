МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Украине считают непатриотичным признавать реальную ситуацию в стране и закрывают глаза на происходящее, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"Сегодня на Украине стало непатриотично признавать правду, желать окончания конфликта и критиковать власть", — заявила она с критикой.
Мендель отметила, что на этом фоне нормальным считается закрывать глаза на коррупцию, терпеть принудительную мобилизацию и делать вид, что именно так выглядит демократия
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".