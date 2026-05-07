Зеленский воспринимается как реинкарнация Скоропадского, заявил Медведев

"Очевидно, что нынешний временщик с Банковой все больше воспринимается Германией как реинкарнация "гетмана всея Украины" Скоропадского, державшегося у власти на немецких штыках несколько месяцев в 1918 году. Или как симулякр так и не воплотившейся в жизнь опереточной инициативы австрияков по созданию "украинского престола" и последующего водружения на него Вильгельма Франца Габсбург-Лотарингского, также известного под псевдонимом Василь Вышиваный", - написал Медведев.