Зеленский воспринимается как реинкарнация Скоропадского, заявил Медведев - РИА Новости, 07.05.2026
10:17 07.05.2026
Зеленский воспринимается как реинкарнация Скоропадского, заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский воспринимается Германией как реинкарнация "гетмана всея Украины" Павла Скоропадского, заявил Дмитрий Медведев.
  • По мнению Медведева, Зеленского воспринимают в Германии как проводника интересов внешних спонсоров, идущих вразрез с чаяниями малороссийского населения.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский воспринимается Германией как реинкарнация "гетмана всея Украины" Павла Скоропадского, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В статье, которая опубликована на RT, Медведев отметил, что особая роль в вопросах перевооружения Германии уготовлена "экс-УССР".
"Очевидно, что нынешний временщик с Банковой все больше воспринимается Германией как реинкарнация "гетмана всея Украины" Скоропадского, державшегося у власти на немецких штыках несколько месяцев в 1918 году. Или как симулякр так и не воплотившейся в жизнь опереточной инициативы австрияков по созданию "украинского престола" и последующего водружения на него Вильгельма Франца Габсбург-Лотарингского, также известного под псевдонимом Василь Вышиваный", - написал Медведев.
"То есть послушного проводника интересов внешних спонсоров, идущих вразрез с чаяниями малороссийского населения", - подчеркнул он.
