Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Германию "хаотично управляемой мастерской" - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 07.05.2026
Медведев назвал Германию "хаотично управляемой мастерской"

Медведев: ФРГ становится "хаотично управляемой мастерской"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Германия из промышленного гиганта становится «хаотично управляемой мастерской».
  • Медведев указал на процесс деиндустриализации в ФРГ, отметив сокращение рабочих мест и вынос промышленного производства в другие страны Европы.
  • Сальдо торгового баланса Германии опустилось до 2,4% ВВП, а объем экспорта уменьшился на 0,3%, причем сокращение фиксируется по итогам третьего года подряд.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия из промышленного гиганта становится "хаотично управляемой мастерской", а локомотивам экономики страны не удается выйти из кризиса, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Из промышленного гиганта Германия становится хаотично управляемой мастерской, из которой растаскивают оборудование", - написал Медведев в статье, опубликованной в RT.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Фридрих Мерц станет последним канцлером безальтернативной Германии
Вчера, 08:00
Он указал на наблюдаемый в ФРГ процесс деиндустриализации, отметив, что сокращение рабочих мест и вынос промышленного производства из Германии в другие страны Европы уже стали свершившимся фактом. По его словам, из страны бегут машиностроительные заводы, химические фабрики, производства электроники: Bosch, Henkel, Man, Mercedes-Benz.
"Они не выдерживают конкуренции за счет высокой стоимости электроэнергии, увеличения цены логистического плеча из-за самострельных санкций против России и высоких тарифов США", - уточнил зампред Совбеза.
Медведев отметил, что сальдо торгового баланса, имеющее серьезное значение для ориентированной на экспорт экономики ФРГ, в прошлом году опустилось до 2,4% ВВП, объем экспорта уменьшился на 0,3%, причем сокращение фиксируется по итогам третьего года подряд.
"Локомотивам народного хозяйства Германии — автомобильной, металлургической и химической промышленности — не удается выйти из кризиса", - добавил зампред Совбеза РФ.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Медведев заявил об усилении зависимости Германии от США
Вчера, 09:39
 
ЭкономикаРоссияГерманияЕвропаДмитрий МедведевЕдиная РоссияMercedesHenkel
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала