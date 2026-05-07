Медведев назвал Германию "хаотично управляемой мастерской"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия из промышленного гиганта становится "хаотично управляемой мастерской", а локомотивам экономики страны не удается выйти из кризиса, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Он указал на наблюдаемый в ФРГ процесс деиндустриализации, отметив, что сокращение рабочих мест и вынос промышленного производства из Германии в другие страны Европы уже стали свершившимся фактом. По его словам, из страны бегут машиностроительные заводы, химические фабрики, производства электроники: Bosch, Henkel, Man, Mercedes-Benz.
"Они не выдерживают конкуренции за счет высокой стоимости электроэнергии, увеличения цены логистического плеча из-за самострельных санкций против России и высоких тарифов США", - уточнил зампред Совбеза.
Медведев отметил, что сальдо торгового баланса, имеющее серьезное значение для ориентированной на экспорт экономики ФРГ, в прошлом году опустилось до 2,4% ВВП, объем экспорта уменьшился на 0,3%, причем сокращение фиксируется по итогам третьего года подряд.
"Локомотивам народного хозяйства Германии — автомобильной, металлургической и химической промышленности — не удается выйти из кризиса", - добавил зампред Совбеза РФ.