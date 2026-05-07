Медведев назвал Германию "хаотично управляемой мастерской"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия из промышленного гиганта становится "хаотично управляемой мастерской", а локомотивам экономики страны не удается выйти из кризиса, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что сальдо торгового баланса, имеющее серьезное значение для ориентированной на экспорт экономики ФРГ, в прошлом году опустилось до 2,4% ВВП, объем экспорта уменьшился на 0,3%, причем сокращение фиксируется по итогам третьего года подряд.