Европе не нужна милитаристская Германия, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что милитаристская Германия не нужна Европе.
- Милитаристская Германия не нужна и России, так как является опасной и непредсказуемой страной, подчеркнул Медведев.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Европе не нужна милитаристская Германия, так как она хотела бы сохранить хотя бы какую-то политическую субъектность в многополярном мире, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев подчеркнул, что такая Германия в будущем не нужна и России, так как милитаристская страна "опасна и непредсказуема".