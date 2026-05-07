Медведев: размещение американских ракет в ФРГ приведет к слому стабильности

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ может привести к слому стратегической стабильности в Европе, РФ будет вынуждена отвечать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"К этому добавляется неопределённость в отношении сохранения войск США в ФРГ. В соответствии с договорённостью ещё с администрацией сонного (экс-президента США) Байдена от 2024 года Берлину хочется побыстрее заполучить и американские дальнобойные ракеты наземного базирования. Шансы на то, что в одной из наиболее подготовленных с точки зрения обеспечения военной логистикой и инфраструктурой федеральных земель, например в Рейнланд-Пфальце, будут подобраны объекты для развёртывания мобильных систем SM-6, крылатых ракет "Томагавк", гиперзвуковых ракетных комплексов с планирующим боевым блоком Dark Eagle, достаточно высоки", - пишет Медведев в статье, опубликованной на RT.
Зампред Совбеза отмечает, что Вашингтон с большой долей вероятности воспользуется "геополитическим моментом", а местные жители в Германии окажутся в заложниках политических решений.
"В логике нынешней администрации (президента США) Д. Трампа размещение ракет - это не безвозмездное вложение в безопасность европейцев, а скорее увеличение своего присутствия в важной точке для потенциального проецирования высокоточной ударной мощи на оппонентов (каких - отгадать можно с первой попытки). Проблема только в количестве американских ракет - будет оно символическим и временным или же ломающим баланс стратегической стабильности в Европе и, соответственно, приводящим к нашим прямым ответным действиям", - добавил он.
