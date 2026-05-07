Медведев: размещение американских ракет в ФРГ приведет к слому стабильности - РИА Новости, 07.05.2026
09:28 07.05.2026 (обновлено: 09:35 07.05.2026)
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ может привести к слому стратегической стабильности в Европе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
  • Медведев отметил стремление ФРГ к получению собственного ядерного оружия и возможность развертывания в стране американских ракет SM-6, «Томагавк» и Dark Eagle.
  • По мнению Медведева, Вашингтон с большой долей вероятности воспользуется «геополитическим моментом», а количество американских ракет может стать ломающим баланс стратегической стабильности в Европе.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ может привести к слому стратегической стабильности в Европе, РФ будет вынуждена отвечать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в статье "Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?" отмечает стремление ФРГ к получению собственного ядерного оружия для якобы "сдерживания "агрессивной политики" Москвы в Европе".
"К этому добавляется неопределённость в отношении сохранения войск США в ФРГ. В соответствии с договорённостью ещё с администрацией сонного (экс-президента США) Байдена от 2024 года Берлину хочется побыстрее заполучить и американские дальнобойные ракеты наземного базирования. Шансы на то, что в одной из наиболее подготовленных с точки зрения обеспечения военной логистикой и инфраструктурой федеральных земель, например в Рейнланд-Пфальце, будут подобраны объекты для развёртывания мобильных систем SM-6, крылатых ракет "Томагавк", гиперзвуковых ракетных комплексов с планирующим боевым блоком Dark Eagle, достаточно высоки", - пишет Медведев в статье, опубликованной на RT.
Зампред Совбеза отмечает, что Вашингтон с большой долей вероятности воспользуется "геополитическим моментом", а местные жители в Германии окажутся в заложниках политических решений.
"В логике нынешней администрации (президента США) Д. Трампа размещение ракет - это не безвозмездное вложение в безопасность европейцев, а скорее увеличение своего присутствия в важной точке для потенциального проецирования высокоточной ударной мощи на оппонентов (каких - отгадать можно с первой попытки). Проблема только в количестве американских ракет - будет оно символическим и временным или же ломающим баланс стратегической стабильности в Европе и, соответственно, приводящим к нашим прямым ответным действиям", - добавил он.
