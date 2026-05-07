Медведев: балтийский штаб НАТО в ФРГ шпионит за российскими кораблями

09:23 07.05.2026 (обновлено: 10:53 07.05.2026)
Медведев: балтийский штаб НАТО в ФРГ де-факто шпионит за российскими кораблями

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Дмитрий Медведев заявил, что Балтийский региональный штаб морского командования НАТО в ФРГ де-факто шпионит за российскими кораблями.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Балтийский региональный штаб морского командования НАТО в ФРГ де-факто шпионит за российскими кораблями, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
По его словам, при реализации реваншистского курса Берлин откровенно саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств.
"Проблема в данном случае связана с открытием в октябре 2024 года на базе национального штаба военно-морских сил в Ростоке (земля Мекленбург — Передняя Померания) Балтийского регионального штаба морского командования НАТО, который де-факто шпионит за российскими кораблями", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
Дислокация такого центра на территории бывшей ГДР грубо нарушает положения договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года, заключенного между ФРГ и ГДР при участии СССР, США, Великобритании и Франции, сообщил Медведев.
"Сколько бы официальный Берлин ни изгалялся в формулировках, это как минимум избирательный подход и вольное толкование положений договора "2 + 4". Иными словами, это просто ложь и наперсточничество", - подчеркнул Медведев.
