Медведев: балтийский штаб НАТО в ФРГ шпионит за российскими кораблями

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Балтийский региональный штаб морского командования НАТО в ФРГ де-факто шпионит за российскими кораблями, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
По его словам, при реализации реваншистского курса Берлин откровенно саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств.
"Проблема в данном случае связана с открытием в октябре 2024 года на базе национального штаба военно-морских сил в Ростоке (земля Мекленбург — Передняя Померания) Балтийского регионального штаба морского командования НАТО, который де-факто шпионит за российскими кораблями", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
"Сколько бы официальный Берлин ни изгалялся в формулировках, это как минимум избирательный подход и вольное толкование положений договора "2 + 4". Иными словами, это просто ложь и наперсточничество", - подчеркнул Медведев.