09:16 07.05.2026 (обновлено: 09:58 07.05.2026)

Медведев: Берлин саботирует исполнение международно-правовых обязательств

© РИА Новости / Станислав Красильников
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Берлин саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств.
  • По словам Медведева, штаб НАТО в Ростоке де-факто шпионит за российскими кораблями и его дислокация нарушает положения договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Берлин при реализации реваншистского курса откровенно саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Одной Украиной ревизионизм Берлина во внешних делах не заканчивается. При реализации реваншистского курса Берлин откровенно саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
Он отметил, что проблема связана с открытием в октябре 2024 года на базе национального штаба военно-морских сил в Ростоке (земля Мекленбург — Передняя Померания) Балтийского регионального штаба морского командования НАТО. По словам Медведева, этот штаб де-факто шпионит за российскими кораблями.
"Причём дислокация такого центра на территории бывшей ГДР грубо нарушает положения договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года, заключённого между ФРГ и ГДР при участии СССР, США, Великобритании и Франции", - заключил Медведев.
