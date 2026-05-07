Медведев: Берлин саботирует исполнение международно-правовых обязательств

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Берлин при реализации реваншистского курса откровенно саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Причём дислокация такого центра на территории бывшей ГДР грубо нарушает положения договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года, заключённого между ФРГ и ГДР при участии СССР, США, Великобритании и Франции", - заключил Медведев.