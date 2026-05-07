Медведев призвал пресечь "ядерные поползновения" Берлина

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев призвал пресекать «ядерные поползновения» Германии.

По мнению Медведева, необходимо провести усиленные проверки со стороны МАГАТЭ, осудить действия Германии в СБ ООН и ввести международные ограничительные меры.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Необходимо пресекать "ядерные поползновения" Германии, в том числе при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Вопрос о "немецкой ядерной программе" может и должен быть немедленно подхвачен мировым сообществом. Со всеми вытекающими последствиями: усиленными проверками со стороны МАГАТЭ , осуждением со стороны Совбеза ООН , введением законных международных ограничительных мер, чтобы задавить в зародыше одиозные ядерные поползновения", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT

Зампред Совбеза отметил, что в общественно-политический дискурс Германии "пока не слишком громко, как бы невнятно и издалека, но настойчиво вбрасываются посылы о необходимости "подумать" над получением собственного ядерного оружия". Медведев связал подобные действия с тем, что Германию перестал устраиваться текущий формат участия в совместных ядерных миссиях НАТО и договоренностей с США

"Аргументация за получение смертоносного оружия массового уничтожения до боли примитивная и заезженная - якобы для сдерживания "агрессивной политики" Москвы Европе . Это, мол, вопрос государственного суверенитета", - добавил он.

Кроме того, Медведев прокомментировал перспективы создания "совместного европейского ядерного зонтика" с использованием арсеналов Франции Великобритании . По его мнению, Берлин готовит своих граждан к тому, что инициатива по "присоединению" к Париж Лондону в военной сфере может не возыметь успеха.

"Традиционная для Парижа бюрократическая волокита, желание Франции самолично распоряжаться судьбой ядерных сил даже при их переходе под совместное управление мало приемлемы для ФРГ. Равно как сомнительна и позиция Лондона, вряд ли готового сгореть в огне атомного апокалипсиса ради невнятных целей трансатлантического глобализма. Это поставит под большое сомнение оправданность затраченных ресурсов на "общеевропейские силы стратегического сдерживания", - отметил он.

На этом фоне, как заметил Медведев, немецкое экспертно-научное сообщество исходит из того, что с учётом традиционно сильной школы естественных наук и наличия специалистов смежных отраслей, оперативно наверстать "немирные атомные" компетенции вполне вероятно, причем за относительно короткий срок в три года.