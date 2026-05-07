Медведев призвал не заблуждаться о планах Германии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что главное для России - не заблуждаться о планах Германии и не допустить трагедии 1941 года.
"Для нашей же страны главное - не допустить трагедии 1941 года… Не надеяться на благоразумие Берлина и не верить, что он никогда не пойдет на риск войны. Не заблуждаться, что германский истеблишмент будет считать себя окончательно связанным клочком бумаги даже в случае заключения какого-либо договора о новых принципах европейской безопасности", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.
Он также отметил, что для того, чтобы не допустить трагедии 1941 года, РФ важно иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооруженные силы на западном направлении. Осознавать, что точно такую же сеть плацдармов, как и сегодня, в преддверии 22 июня 1941 года немцы готовили, заходя на главных оперативных направлениях, добавил Медведев.