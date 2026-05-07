МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что у Евросоюза не было оснований настолько "вписываться" за Украину.
"У Германии, как, впрочем, и у всего Евросоюза, не было ни повода, ни объективных оснований настолько "вписываться" за Украину и назначать Москву своим "врагом навсегда", как бездумно и чванливо заявила мелкая серая мышь немецкой внешней политики - министр иностранных дел с чудесной фамилией Вадефуль", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.