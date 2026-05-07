Медведев: курс ФРГ на реванш после Второй Мировой войны стал официальным

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Курс Германии на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне стал официальным, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

При этом, указал он, "наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, упоённо призывают "показать русским, каково это — проиграть войну".