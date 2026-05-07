Медведев: курс ФРГ на реванш после Второй Мировой войны стал официальным

08:38 07.05.2026 (обновлено: 11:59 07.05.2026)
Медведев: курс Германии на реванш после Второй Мировой войны стал официальным

© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что курс Германии на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне стал официальным.
  • В военной стратегии ФРГ "Ответственность за Европу", представленной 22 апреля 2026 года, Россия обозначена как фундаментальная угроза "основанному на правилах миропорядку".
  • Медведев отметил, что согласно немецкой стратегии, попытки диалога с Россией должны пресекаться, а военное давление на страну — возрастать.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Курс Германии на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне стал официальным, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"В представленной минобороны Борисом Писториусом в парламенте 22 апреля 2026 года первой в истории страны военной стратегии Германии под названием "Ответственность за Европу" в качестве фундаментальной угрозы "основанному на правилах миропорядку" обозначена Российская Федерация", - написал Медведев в статье, которая опубликована на RT.
"Москва, мол, стремится ослабить единство Альянса и нарушить прочность трансатлантических связей для расширения своего влияния. В этой связи попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию лишь возрастать. Иными словами курс на проведение масштабного реванша стал официальным", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ отметил, что политическое руководство Германии сейчас официально обозначило задачу нанесения России "стратегического поражения".
При этом, указал он, "наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, упоённо призывают "показать русским, каково это — проиграть войну".
