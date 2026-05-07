08:36 07.05.2026 (обновлено: 14:03 07.05.2026)
Европа и США разделены как никогда за последние 100 лет, заявил Медведев

© РИА Новости / Станислав Красильников
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа и США разделены как никогда за последние 100 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
  • По мнению Медведева, угрозы Трампа вывести США из НАТО, заявления Джей Ди Вэнса об утрате Европой своей идентичности и отказ европейских стран напрямую присоединяться к конфликтам разделяют Европу и Америку.
  • Медведев считает, что «стратегическая автономия» Европы становится все более реальной.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Отношения США и Европы переживают самый серьезный кризис за последнее столетие, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Угрозы Дональда Трампа вывести США из НАТО, озвученные им 27 марта 2026 года на инвестфоруме в Майами, заявления Джей Ди Вэнса об утрате Европой своей идентичности в ходе интервью телеканалу Fox News 15 марта 2026 года вместе с отказом европейских стран напрямую присоединяться к агрессии против Ирана и участвовать в авантюре по "военному разблокированию" (а потом — блокированию) Ормузского пролива разделяют Европу и Америку как никогда за последние 100 лет", — написал он в статье, опубликованной на RT.
По оценке Медведева, такое развитие событий показывает, что "столь желанная либералами "стратегическая автономия" Европы" намного ближе, чем кажется.
На этом фоне возникает вопрос, кто будет диктовать будущую повестку дня в Европе, отметил зампред Совбеза. Среди претендентов он назвал брюссельскую евробюрократию и французское руководство. Но громче всех, по мнению Медведева, о претензиях на гегемонию в Старом Свете в последнее время говорит Берлин.
