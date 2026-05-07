Европа и США разделены как никогда за последние 100 лет, заявил Медведев

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Отношения США и Европы переживают самый серьезный кризис за последнее столетие, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Угрозы Дональда Трампа вывести США из НАТО, озвученные им 27 марта 2026 года на инвестфоруме в Майами, заявления Джей Ди Вэнса об утрате Европой своей идентичности в ходе интервью телеканалу Fox News 15 марта 2026 года вместе с отказом европейских стран напрямую присоединяться к агрессии против Ирана и участвовать в авантюре по "военному разблокированию" (а потом — блокированию) Ормузского пролива разделяют Европу и Америку как никогда за последние 100 лет", — написал он в статье, опубликованной на RT.
По оценке Медведева, такое развитие событий показывает, что "столь желанная либералами "стратегическая автономия" Европы" намного ближе, чем кажется.
На этом фоне возникает вопрос, кто будет диктовать будущую повестку дня в Европе, отметил зампред Совбеза. Среди претендентов он назвал брюссельскую евробюрократию и французское руководство. Но громче всех, по мнению Медведева, о претензиях на гегемонию в Старом Свете в последнее время говорит Берлин.