Рейтинг@Mail.ru
На Западе ответили на слова Медведева о животном страхе Европы - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:08 07.05.2026
На Западе ответили на слова Медведева о животном страхе Европы

Меркурис: слова Медведева о Европе говорят об уверенности РФ в победе на СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что слова Дмитрия Медведева о формировании животного страха у Европы показывают рост уверенности России.
  • По его словам, одной из причин тому стала череда военных успехов Москвы в зоне СВО за последнее время.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о формировании животного страха у Европы стали показателем роста уверенности Москвы на фоне военных успехов в зоне СВО, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«
"Медведев говорит, что для того, чтобы заставить европейцев остыть и прийти в себя, россиянам необходимо на данном этапе запугать их, дать им понять, что любая идея войны с Россией совершенно нелепа и абсурдна. <…> Мне кажется, что по мере того, как русские начинают быть все более уверенными в ситуации в конфликте (на Украине. — Прим. ред.), они начинают говорить в такой резкой манере. И мы видим это по последним событиям, произошедшим в зоне спецоперации", — подчеркнул он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване
4 мая, 21:57
Накануне Медведев в статье для RT написал, что только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном может предотвратить бойню. По словам политика, ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия отныне не могут быть инструментами России по предотвращению агрессии со стороны западных соседей.
По сообщения Минобороны, только за последнюю неделю под контроль Вооруженных сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два — в Харьковской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
СМИ сообщили о панике Зеленского из-за наступления ВС России
00:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияДмитрий МедведевАлександр МеркурисМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала