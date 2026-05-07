Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что слова Дмитрия Медведева о формировании животного страха у Европы показывают рост уверенности России.
- По его словам, одной из причин тому стала череда военных успехов Москвы в зоне СВО за последнее время.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о формировании животного страха у Европы стали показателем роста уверенности Москвы на фоне военных успехов в зоне СВО, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«
"Медведев говорит, что для того, чтобы заставить европейцев остыть и прийти в себя, россиянам необходимо на данном этапе запугать их, дать им понять, что любая идея войны с Россией совершенно нелепа и абсурдна. <…> Мне кажется, что по мере того, как русские начинают быть все более уверенными в ситуации в конфликте (на Украине. — Прим. ред.), они начинают говорить в такой резкой манере. И мы видим это по последним событиям, произошедшим в зоне спецоперации", — подчеркнул он.
Накануне Медведев в статье для RT написал, что только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном может предотвратить бойню. По словам политика, ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия отныне не могут быть инструментами России по предотвращению агрессии со стороны западных соседей.
По сообщения Минобороны, только за последнюю неделю под контроль Вооруженных сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два — в Харьковской области.