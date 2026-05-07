ВС Мали нанесли авиаудар в регионе Мопти и ликвидировали 12 боевиков

16:27 07.05.2026 (обновлено: 16:28 07.05.2026)
ВС Мали нанесли авиаудар в регионе Мопти, ликвидировали 12 боевиков и технику

Солдаты Мали. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС Мали нанесли авиаудар в регионе Мопти.
  • В результате авиаудара были ликвидированы 12 боевиков и их транспортные средства.
  • Авиаудар был нанесен по скоплениям террористов в нескольких километрах от населенного пункта Уро Моди.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. ВС Мали ликвидировали 12 боевиков в ходе авиаудара в регионе Мопти, сообщила в четверг пресс-служба малийских вооружённых сил.
"Шестого мая 2026 года ВС Мали нанесли авиаудар по скоплениям террористов в нескольких километрах от населённого пункта Уро Моди в регионе Мопти. В результате было уничтожено 12 террористов и их транспортные средства, а именно мотоциклы", - говорится в документе.
На протяжении последних лет Мали регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцев-туарегов под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA). В конце апреля боевики совершили скоординированное нападение на военные и административные объекты.
*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ
