Президент Мали также был целью нападения боевиков, сообщили в ВС страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замдиректора управления информации и связей с общественностью ВС Мали Джибрила Маига заявил, что боевики намеревались убить президента переходного периода Ассими Гоиту.
- В результате нападения на резиденцию министра обороны Мали Садио Камара он погиб, а полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Замдиректора управления информации и связей с общественностью ВС Мали (DIRPA) Джибрила Маига заявил, что в ходе скоординированного нападения 25 апреля боевики намеревались убить не только министра обороны, но и президента переходного периода Ассими Гоиту, сообщил в четверг портал aBamako.
В конце апреля малийские боевики совершили серию атак на военные и административные объекты. В результате нападения на его резиденцию погиб министр обороны переходного правительства Садио Камара, после чего полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту республики Ассими Гоите.
"В ходе пресс-конференции Маига пояснил, что целью террористов был не только покойный генерал армии Садио Камара, но и президент, поскольку второй автомобиль со взрывчаткой был направлен на резиденцию главы государства", - пишет издание.
На протяжении последних лет Мали регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцев-туарегов под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA).
* запрещенная в РФ террористическая организация