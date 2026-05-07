В Минпросвещения сообщили о новой функции для учителей на платформе "Макс"

В «Максе» запустили чат-бот по защите чести и достоинства учителей

Стенд цифровой платформы MAX. Архивное фото
  • В Минпросвещения сообщили о новой функции для учителей на платформе «Макс» — стал доступен чат-бот «Правовой ассистент педагога».
  • С момента запуска к чат-боту обратились порядка 3 412 уникальных пользователей из разных регионов России.
  • Наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского края, Республики Бурятия, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей "Правовой ассистент педагога" стал доступен в мессенджере "Макс", с момента запуска к нему обратились уже порядка 3,5 тысячи уникальных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Сервис уже стал востребованным помощником для учителей. Он позволяет быстро получать актуальную информацию и консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. В дальнейшем планируется расширение функционала и базы знаний", – сказал глава министерства Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Так, с момента запуска чат-бота к нему уже обратились 3 412 уникальных пользователей из разных регионов России.
Наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского края, Республики Бурятия, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей.
Пользователи совершили в боте свыше 13,3 тысяч действий. Самыми популярными направлениями запросов стали раздел "Мои права как педагога", блок "Часто задаваемые вопросы", а также разделы "Нормативная и методическая база" и "У меня произошел конфликт".
