Lufthansa, возможно, придется дозаправляться в Москве, считает Дмитриев

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa, возможно, будет вынуждена дозаправлять свои самолеты в Москве на фоне топливного кризиса, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал новость о том, что Lufthansa разрабатывает планы, согласно которым ее самолеты смогут останавливаться на дозаправку в случае нехватки топлива в пункте назначения.