04:52 07.05.2026
В России растет спрос на лизинг автомобилей с пробегом

Автомобили в автосалоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России каждый третий оформленный в лизинг автомобиль — с пробегом, что объясняется высокой ценой на новые автомобили.
  • В первом квартале 2026 года на транспортные средства с пробегом пришлось 36% от общего числа реализованных в лизинг автомобилей (22,6 тысячи единиц).
  • Китайские бренды стали абсолютными лидерами в сегменте лизинга, их доля удвоилась в 2026 году по сравнению с 2025 годом.
  • Сегмент грузовиков с пробегом продемонстрировал выраженный рост — порядка 70–80% в квартальном выражении.
  • Лизинговые компании отмечают, что авто с пробегом стали важной частью их операционной деятельности, хотя это и непрофильный бизнес для них.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России каждый третий оформленный в лизинг автомобиль - с пробегом, рост спроса на такую технику в первом квартале 2026 года во многом объясняется высокой ценой за новые легковушки, рассказали РИА Новости в российских лизинговых компаниях.
Руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев объяснил, что тренд на рост доли лизинговой техники с пробегом фиксировался весь 2025 год и продолжается до сих пор, причем именно он нивелирует общее падение по новому бизнесу в сегменте автолизинга. Так, на рынке из 62 тысяч единиц реализованного в первом квартале в лизинг автотранспорта 36% пришлось на транспортные средства с пробегом (22,6 тысячи).
"В разрезе сегментов также наблюдается отчетливый тренд по росту лизинговой техники с пробегом. Так, к примеру, по итогам первого квартала каждый третий оформляемый в лизинг легковой автомобиль на рынке оказался с пробегом (31%) по сравнению с каждым четвертым в 2025 году (24%). По грузовикам доля лизинга подержанной техники в общем объеме нового бизнеса выросла за этот период с 46% до 55% в годовом выражении, по легкой коммерческой технике – с 15% до 21%, по прицепам – с 41% до 56%", - говорит Корнев.
По словам заместителя гендиректора "ВТБ Лизинг" Александра Ганчева, в феврале-марте на новую технику пришлось порядка двух третей всех сделок в автолизинге, а доля машин с пробегом составила около трети. Причем в абсолютных цифрах их количество существенно выросло относительно февраля прошлого года.
Гендиректор ГК "Интерлизинг" Артем Алешкин рассказал, что в 2026 году объем продаж транспорта с пробегом вырос на 36%. Больший спрос пришелся на легковой сегмент – рост на 27% относительно первого квартала 2025 года, при этом на спецтехнику спрос вырос на 2%. Объемы легкого коммерческого транспорта, выданного в лизинг, напротив, сократились на 3%, а грузовой техники – упали на 30%.
"Интерес к автомобилям с пробегом в 2026 году продолжает уверенно расти. Это связано не только с сезонными колебаниями, но и с заметным удорожанием новых авто: если в начале 2026 года средняя цена на новый автомобиль достигла 3,5 миллиона рублей, то на вторичном рынке аналогичный показатель составил около 1,5 миллиона рублей", - говорит глава компании.
Китай в лидерах

Как сообщили в "Европлане", китайские бренды в сегменте стали абсолютными лидерами. "Их доля удвоилась в 2026 году по сравнению с 2025 годом. Это объясняется активными продажами в лизинг новых китайских машин в 2023–2025 годах, которые теперь выходят на вторичный рынок", - рассказали в компании.
В свою очередь гендиректор ГК "Интерлизинг" добавил, что фактором для развития лизинга авто с пробегом стало появление выгодных предложений на модели из стоков самих лизинговых компаний. "Китайские производители занимают определенную долю в сегменте, и с начала текущего года она увеличилась. При этом спрос на них сдерживается их низкой остаточной стоимостью — техника из КНР теряет около 30% цены уже при первой перепродаже. В ближайшие месяцы и этот тренд, скорее всего, сохранится", - считает Алешкин.

Грузовики показывают рост

Коммерческий директор "Флит Лизинг" (входит в "Инсайт Лизинг") Руслан Моллаев рассказал, что по итогам первого квартала 2026 года уровень продаж LCV с пробегом по сравнению с четвертым кварталом 2025 года в целом остался неизменным, а вот сегмент грузовиков продемонстрировал выраженный рост – порядка 70-80% в квартальном выражении.
"Динамика связана как с масштабированием бизнеса и расширением предложения, так и с более рациональным подходом клиентов к обновлению парков. На фоне роста стоимости новой техники и общей чувствительности бизнеса к затратам клиенты чаще выбирают грузовики с небольшими пробегами как более экономически эффективное решение", - объяснил Моллаев.
Говоря о самых популярных марках в сегменте LCV, топ-менеджер назвал ГАЗ, Ford и Sollers, в грузовом транспорте – "Камаз", Sitrak и Shacman.
"При этом в первом квартале 2026 года в структуре спроса заметно усилились Volvo. В контексте кризиса у перевозчиков на рынке могут появляться европейские автомобили с высоким остаточным ресурсом, что делает их особенно привлекательными для бизнеса. Сегодня многие клиенты при обновлении парка грузовой техники предпочитают приобрести машины с небольшим пробегом, но с более низким чеком", - объяснил коммерческий директор.

Стоки сокращаются

Ганчев из "ВТБ Лизинга" также отмечает, что для лизинговых компаний авто с пробегом - это, скорее, непрофильный бизнес, хотя и вынужденно необходимый. Всем игрокам рынка пришлось перестраивать операционные процессы из-за накопленных стоков, хотя в "ВТБ Лизинге" его удалось сократить на 20% с лета 2025 года.
"Ситуация с изъятиями также нормализуется: количество возвратов сократилось на 51% относительно третьего квартала и на 21% — относительно четвертого квартала прошлого года. … Стоки у компаний по-прежнему значительные, и с ними необходимо работать. Каждый день простоя техники требует фондирования и затрат на содержание. Поэтому лизинг подержанной техники останется заметной частью операционной деятельности всех лизинговых компаний как минимум до конца года", - заключил топ-менеджер.
