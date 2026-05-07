Подобные меры со стороны властей используются, чтобы запугать тех, кто планирует отмечать День Победы 9 мая, и противоречат международным нормам, уставу ООН и конституции Литовской Республики.

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, которые планируют посетить памятники советским войнам в День Победы, заявила РИА Новости активистка Камиле, проживающая в Вильнюсе.

Женщина рассказала, что несколько дней назад ее родственнику, который является ветераном войны в Афганистане, позвонили из департамента государственной безопасности Литвы с предупреждением не посещать памятники советским солдатам.

"Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия", - привела активистка слова одного из сотрудников госбезопасности.

Похожий случай также произошел в городе Шяуляй. К правозащитнику, который предпочел скрыть имя в целях безопасности, пришли двое представителей Союза стрелков Литвы. "Беседа во дворе дома длилась около пяти минут. "Гости" сказали: "Лучше воздержись от активных шагов 9 мая", - рассказал он РИА Новости.