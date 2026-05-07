Лихачев: в Энергодаре во вторник зафиксировали 20 взрывов после ударов ВСУ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Во вторник в Энергодаре было зафиксировано 20 взрывов после ударов ВСУ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Ранее сообщалось, что уже третий день в Энергодаре, одном из самых значимых городов "Росатома", отмечается очень высокая активность вооруженных сил Украины.
"Речь идет об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. Позавчера было зафиксировано более 20 взрывов, сгорело пять машин и серьезно поврежден пожарный автомобиль", - сказал Лихачев, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.