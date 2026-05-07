Рейтинг@Mail.ru
Лихачев: в Энергодаре во вторник зафиксировали 20 взрывов после ударов ВСУ - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 07.05.2026

Лихачев: в Энергодаре во вторник зафиксировали 20 взрывов после ударов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в Энергодаре зафиксировали 20 взрывов после ударов ВСУ, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
  • По его словам, удары были нанесены по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Во вторник в Энергодаре было зафиксировано 20 взрывов после ударов ВСУ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Ранее сообщалось, что уже третий день в Энергодаре, одном из самых значимых городов "Росатома", отмечается очень высокая активность вооруженных сил Украины.
"Речь идет об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. Позавчера было зафиксировано более 20 взрывов, сгорело пять машин и серьезно поврежден пожарный автомобиль", - сказал Лихачев, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
ВСУ перебросили резервы из Киевской области к Сумам из-за проблем на фронте
Вчера, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала