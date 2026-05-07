Лихачев: два человека за две недели погибли в Энергодаре после ударов ВСУ
11:06 07.05.2026

Лихачев: два человека за две недели погибли в Энергодаре после ударов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека за две недели погибли в Энергодаре после ударов ВСУ, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
  • Один из погибших — сотрудник АЭС, также есть информация о ранении женщины.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Два человека за две недели погибли в Энергодаре после ударов ВСУ, один их которых сотрудник АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в комментарии по ситуации на Запорожской АЭС и в Энергодаре.
Третий день отмечается очень высокая активность вооруженных сил Украины в Энергодаре, одном из самых значимых городов "Росатома". Речь идет об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку.
"В городе за две недели двое погибших, один из которых - сотрудник АЭС, и одна раненная женщина", - заявил Лихачев.
В миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
