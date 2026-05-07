Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами, град и температура до плюс 27 градусов ожидаются в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве ожидается переменная облачность во второй половине дня. Пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами. В отдельных районах возможен град", - рассказал Леус

Синоптик отметил, что днем в столице ожидается плюс 25 - плюс 27, по области от плюс 24 - плюс 29 градусов.

"Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года", - добавил он.