08:25 07.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Леус: дождь с грозой, град и до +27 градусов ожидаются в четверг в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами и ливнями, местами возможен град.
  • Температура воздуха в Москве составит плюс 25–27 градусов, по области — от плюс 24 до плюс 29 градусов.
  • Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление окажется немного ниже нормы — 744 миллиметра ртутного столба.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами, град и температура до плюс 27 градусов ожидаются в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве ожидается переменная облачность во второй половине дня. Пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами. В отдельных районах возможен град", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что днем в столице ожидается плюс 25 - плюс 27, по области от плюс 24 - плюс 29 градусов.
"Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года", - добавил он.
Леус подчеркнул, что ветер прогнозируется юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и окажется немного ниже нормы, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба.
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
