В Латвии заявили, что Киев хочет втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Украина будет стараться втянуть Прибалтику в конфликт с Россией, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные обнаружили утром в четверг шесть беспилотников в воздушном пространстве Латвии, пять из них пропали в районе города Резекне. Латвийский портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что, по предварительным данным, в городе Резекне беспилотник упал на объект хранения нефтепродуктов. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс не исключил, что объект получил повреждения из-за удара украинских дронов.
"То, что Украина сегодня, на мой взгляд, будет стараться втянуть Прибалтику, а нынешняя политическая власть, наверное, с удовольствием будет втягиваться в этот конфликт – это абсолютно однозначно да", - сказал Росликов.
Депутат не исключил, что Украина специально проводит действия военного характера против стран, которые якобы выступают ее союзниками.
По его словам, никто на уровне латвийского парламента не давал Украине разрешение на использование воздушного пространства страны в военных целях.
"Допустим, кто-то там, может быть, тихо кому-то там шепнул и махнул рукой и сказал: "Давай, мы ничего не сделаем". Но это остаётся тайной как от политиков, от политических партий, так и от простых жителей. Но на уровне парламента официально никто не позволял Украине вести себя вот так вот нахально и беспринципно. Это недопустимо", - добавил парламентарий.