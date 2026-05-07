Рейтинг@Mail.ru
В Латвии заявили, что Киев хочет втянуть Прибалтику в конфликт с Россией - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 07.05.2026 (обновлено: 20:51 07.05.2026)
В Латвии заявили, что Киев хочет втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

Росликов: Украина будет пытаться втянуть Латвию в конфликт с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина будет стараться втянуть Прибалтику в конфликт с Россией, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.
  • Российские военные обнаружили шесть беспилотников в воздушном пространстве Латвии, пять из них пропали в районе города Резекне.
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Украина будет стараться втянуть Прибалтику в конфликт с Россией, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные обнаружили утром в четверг шесть беспилотников в воздушном пространстве Латвии, пять из них пропали в районе города Резекне. Латвийский портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что, по предварительным данным, в городе Резекне беспилотник упал на объект хранения нефтепродуктов. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс не исключил, что объект получил повреждения из-за удара украинских дронов.
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В небе Латвии в момент атаки на Петербург были украинские дроны и F-16
Вчера, 13:44
"То, что Украина сегодня, на мой взгляд, будет стараться втянуть Прибалтику, а нынешняя политическая власть, наверное, с удовольствием будет втягиваться в этот конфликт – это абсолютно однозначно да", - сказал Росликов.
Депутат не исключил, что Украина специально проводит действия военного характера против стран, которые якобы выступают ее союзниками.
По его словам, никто на уровне латвийского парламента не давал Украине разрешение на использование воздушного пространства страны в военных целях.
"Допустим, кто-то там, может быть, тихо кому-то там шепнул и махнул рукой и сказал: "Давай, мы ничего не сделаем". Но это остаётся тайной как от политиков, от политических партий, так и от простых жителей. Но на уровне парламента официально никто не позволял Украине вести себя вот так вот нахально и беспринципно. Это недопустимо", - добавил парламентарий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Российские военные обнаружили шесть БПЛА в небе Латвии
Вчера, 13:44
 
В миреУкраинаЛатвияПрибалтикаАлексей РосликовРижская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала