Минобороны Латвии допускает, что нефтебазу атаковали украинские дроны

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил, что нефтебазу в Резекне атаковали украинские дроны.

В четверг портал LSM сообщил со ссылкой на полицию, что на хранилище энергоресурсов в латвийском городе упал беспилотник.