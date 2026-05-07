Минобороны Латвии допускает, что нефтебазу атаковали украинские дроны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил, что нефтебазу в Резекне атаковали украинские БПЛА.
- Предварительно, на территории страны упали три дрона ВСУ, один из них мог попасть в поезд.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил, что нефтебазу в Резекне атаковали украинские дроны.
В четверг портал LSM сообщил со ссылкой на полицию, что на хранилище энергоресурсов в латвийском городе упал беспилотник.
«
"По всей видимости, это БПЛА, нацеленные украинской стороной на цели в России", — заявил Спрудс.
Предположительно, на территории страны упали три дрона. Один из них мог попасть в поезд. Местная полиция возбудила уголовное дело. Депутат от партии "Русский союз Латвии" Андрей Пагор обвинил Киев в нарушении воздушного пространства.
С начала весны украинские БПЛА неоднократно залетали на территорию Эстонии, Латвии и Литвы. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
Киев против Эстонии: Зеленский грозит войной Прибалтике
23 апреля, 08:00