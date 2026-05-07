Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Латвии допускает, что нефтебазу атаковали украинские дроны - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 07.05.2026 (обновлено: 13:31 07.05.2026)
Минобороны Латвии допускает, что нефтебазу атаковали украинские дроны

Минобороны Латвии допускает, что нефтебазу атаковали украинские БПЛА

© REUTERS / Janis LaizansПоследствия попадания БПЛА по нефтебазе в Резекне, Латвия
Последствия попадания БПЛА по нефтебазе в Резекне, Латвия - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© REUTERS / Janis Laizans
Последствия попадания БПЛА по нефтебазе в Резекне, Латвия
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил, что нефтебазу в Резекне атаковали украинские БПЛА.
  • Предварительно, на территории страны упали три дрона ВСУ, один из них мог попасть в поезд.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил, что нефтебазу в Резекне атаковали украинские дроны.
В четверг портал LSM сообщил со ссылкой на полицию, что на хранилище энергоресурсов в латвийском городе упал беспилотник.
Украинские военные перед запуском БПЛА Poseidon H10 - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Финляндия и Эстония потребовали от Украины исключить инциденты с БПЛА
4 мая, 18:07
«

"По всей видимости, это БПЛА, нацеленные украинской стороной на цели в России", — заявил Спрудс.

Предположительно, на территории страны упали три дрона. Один из них мог попасть в поезд. Местная полиция возбудила уголовное дело. Депутат от партии "Русский союз Латвии" Андрей Пагор обвинил Киев в нарушении воздушного пространства.
С начала весны украинские БПЛА неоднократно залетали на территорию Эстонии, Латвии и Литвы. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Киев против Эстонии: Зеленский грозит войной Прибалтике
23 апреля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияЛатвияВооруженные силы УкраиныЭстонияРусский союз Латвии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала