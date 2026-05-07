14:29 07.05.2026
"Ростех": "АвтоВАЗ" готов производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год

© Фото : АО "Автоваз"Автомобиль Lada Azimut
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «АвтоВАЗ» готов производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год.
  • Lada Azimut создана на российской платформе Vesta и имеет около тысячи оригинальных узлов и деталей.
  • Старт серийного производства Lada Azimut намечен на сентябрь 2025 года.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ", входящий в госкорпорацию "Ростех", готов производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut, сообщили в госкорпорации.
"АвтоВАЗ" провел мировую премьеру нового кроссовера Lada Azimut, созданного на собственной российской платформе Vesta... Завод готов производить до 70 тысяч таких автомобилей в год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для автомобиля была создана почти тысяча оригинальных узлов и деталей, в том числе кузовные панели, светотехника, элементы интерьера и новая задняя подвеска.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. В начале апреля "АвтоВАЗ" сообщил, что старт серийного производства модели намечен на сентябрь текущего года.
