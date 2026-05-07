«АвтоВАЗ» готов производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ", входящий в госкорпорацию "Ростех", готов производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut, сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что для автомобиля была создана почти тысяча оригинальных узлов и деталей, в том числе кузовные панели, светотехника, элементы интерьера и новая задняя подвеска.

Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. В начале апреля "АвтоВАЗ" сообщил, что старт серийного производства модели намечен на сентябрь текущего года.