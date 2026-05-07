11:43 07.05.2026 (обновлено: 12:12 07.05.2026)
Мемориал на братской могиле на Кубани подключили к газовым сетям

CC BY 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) / Мемориал на братской могиле в поселке Советском на Кубани
КРАСНОДАР, 7 мая – РИА Новости. Мемориал на братской могиле 15 воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, в поселке Советском Тимашевского района Кубани подключили к газовым сетям, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы". Заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун и представители компании "Газпром" приняли участие в торжественной церемонии зажжения Вечного огня.
"Это не просто техническое достижение, это момент, несущий в себе глубокий смысл, особенно значимый в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Память о подвиге нашего народа – это то, что живет в наших сердцах, что передается из поколения в поколение. Вечный огонь – это наш долг тем, кто отдал самое дорогое – свою жизнь, чтобы мы сегодня могли жить в свободной стране", – сказал Евгений Пергун на церемонии.
"Работы по подключению к сетевому природному газу мемориального комплексах в поселке Советский выполнила компания "Газпром газораспределение Краснодар"", – рассказали журналистам в пресс-службе администрации Кубани. Там отметили, что ранее Вечный огонь в поселке зажигали только по памятным датам – для этого использовали газовый баллон. С подключением к сети огонь переведен на постоянное горение.

После торжественной части почетные гости и жители поселка возложили цветы к Мемориалу.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
