Щупальца ормузского кризиса захватили новые рынки

О разблокировке Ормузского пролива молятся не только нефтяники и газовики, но также авто- и авиапром. Причем по всему миру. От чего они страдают и от чего им приходится отказываться? Детройтская тройка — General Motors, Ford и Stellantis (владеет разными брендами, в том числе Jeep) в один голос говорят о сырьевой инфляции. Дорожает все — от алюминия до пластмасс и красок. Рост цен на чипы для автомобильных проводников еще больше ухудшает ситуацию. Все это будет стоить только американским автоконцернам пять миллиардов долларов дополнительных издержек за год, подсчитали они. Конечно, они переложат их на плечи покупателей. Поначалу это может быть не прямое повышение цен, так как заводы будут бояться падения продаж, а отсутствие скидок, сокращение выбора комплектаций и удлинение сроков доставки. Но если ситуацию в течение полугода не разрулить, то цены на автомобили поползут вверх на пять-десять процентов, а то и больше на отдельные модели. И это коснется не только США, но и всего мира.

Уникальность ормузского кризиса в том, что он захватывает все регионы без разбора. Немецкий автопром — Volkswagen, BMW, Mercedes — тоже страдает. У них главная проблема — в дефиците гелия, который нужен для производства полупроводников, аккумуляторов, чипов, подушек безопасности и так далее. Чуть меньше половины его потребления немцам обеспечивал Катар, а теперь доставка из-за перекрытия пролива остановлена.

Но в самой сложной ситуации оказался все-таки японский автопром. Toyota и Mazda жалуются на реальный дефицит алюминия, автокомплектующих, нефтехимии, растворителей для окраски и других компонентов. Если американские автоконцерны отделаются ростом издержек, то японские заводы могут пусть не остановиться полностью, но серьезно сократить выпуск некоторых моделей до нормализации логистики. А это уже убытки куда серьезнее.

В более высокой зоне риска — электромобили, гибридные модели, особенно в Европе. Зато китайские электромобили и гибриды могут на этом фоне неплохо заработать и отвоевать дополнительную долю рынка у европейцев. Потому что китайский автопром в меньшей степени зависит от ближневосточных поставщиков, да и сам много чего производит, в том числе чипы. Китайские электромобили смогут и ценой, и наличием автомобилей потеснить европейских конкурентов как в самой Европе, так и в мире. Это усилит напряжение между странами, зато вполне устроит покупателей.

Хотя удорожание топлива на заправках будет раздражать всех автомобилистов без исключения.

Перелеты тоже становятся дороже, более того, они превращаются в дефицитное удовольствие по ряду направлений. Такого по масштабу кризиса авиационных перевозок именно из-за авиатоплива мир еще не знал. Периодически возникали проблемы с заправкой самолетов, но это были отдельные регионы, локальные кризисы. Теперь же в процесс вовлечены так или иначе абсолютно все мировые перевозчики.

Во время нефтяного кризиса 1970-х годов цены на авиатопливо тоже подскочили для всех, но тогда не было проблем с логистикой, как сейчас.

Авиаперевозчики сталкиваются с миллионными убытками, а вся авиационная отрасль — с миллиардными. И это не только дефицит и рост цен на авиатопливо, это еще упущенная выгода от отмены рейсов, увеличение операционных расходов, в том числе на выплату компенсаций.

По данным IATA, ближневосточные авиакомпании в марте перевезли пассажиров на 61 процент меньше, чем годом ранее. То есть пассажиропоток упал более чем вдвое. Emirates, например, работает лишь на две трети от своей докризисной мощности.

В мае никакого восстановления перевозок не ожидается. Крупнейшие ближневосточные авиакомпании — Emirates, Ethihad и Qatar Airways — первыми получили мощный удар и, конечно, не восстановились до конца. Они вынуждены были сильно перекроить майское расписание.

По всему миру отменены тысячи рейсов. По данным Cirium, в целом мировые авиакомпании исключили из своих расписаний рейсы на два миллиона пассажирских мест. Только одна немецкая Lufthansa сократила 20 тысяч рейсов, получив первое место в этом антирейтинге. Благодаря этому она сможет сэкономить более 40 тысяч тонн авиатоплива.

Много отмененных рейсов у американской Delta Airlines и Turkish Airlines. Air France говорит, что получила рекомендации не вводить дополнительные рейсы в Сингапур и Токио, а это два крупнейших стыковочных хаба для перевозчиков. Аэропорты банально экономят авиатопливо.

Авиакомпании, где могут, пытаются сократить потребление топлива, чтобы его запасов хватило на более долгий срок. Например, меняют большие самолеты на лайнеры меньшего размера, так как они расходуют меньше горючего. Из Абу-Даби в Гонконг раньше летал большой Airbus A350 на 400 мест, теперь Etihad заменила его на более компактный Boeing 787 на 220-300 мест, отмечают западные СМИ.

Однако, как всегда в любом кризисе, найдутся те, кто смогут на нем подзаработать. На фоне конфликта вполне логично вырос спрос на прямые перелеты между Европой и Азией, чтобы избежать пересадки в Абу-Даби или Дубае. Теперь Air France и Air China стали вводить дополнительные прямые рейсы на этом направлении со вместительными самолетами Boeing 777.