15:40 07.05.2026 (обновлено: 15:43 07.05.2026)
Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих на 9 Мая

  • Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих на празднование Дня Победы в Москву.
  • В Москву прибудут президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.
  • Среди прибывающих также указаны верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы.
"Опубликован список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что в Москву прибудут президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
Путин встретит иностранных гостей перед парадом Победы на Красной площади
