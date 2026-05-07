Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих на 9 Мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы.
Отмечается, что в Москву прибудут президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой.