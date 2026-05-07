Исполком МОК продлит полномочия Себастьяна Коу

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в июне предложит сессии организации продлить полномочия президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу и главы национального олимпийского комитета Канады Триши Смит, заявила президент МОК Кирсти Ковентри.
"Исполком МОК предложит сессии МОК в июне продлить полномочия членов МОК - президента World Athletics Себастьяна Коу и президента НОК Канады Триши Смит. Оба достигнут возрастного лимита в 70 лет перед тем, как закончатся их полномочия в организациях, таким образом, они смогут продолжить представлять их в МОК", - сказала Ковентри на пресс-конференции по итогам заседания исполкома.
Исполнительный комитет также предложит сессии избрать главу Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани, который покинет свой пост 11 июня 2026 года, почетным членом МОК.
