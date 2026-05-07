Исполком МОК продлит полномочия Себастьяна Коу - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
18:24 07.05.2026 (обновлено: 18:26 07.05.2026)
Исполком МОК продлит полномочия Себастьяна Коу

Ковентри: исполком МОК предложит продлить полномочия Себастьяна Коу и Триши Смит

Себастьян Коу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК в июне предложит продлить полномочия президента World Athletics Себастьяна Коу и главы НОК Канады Триши Смит.
  • Комитет также предложит избрать главу IBSF Иво Ферриани почетным членом МОК после его ухода с поста 11 июня 2026 года.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в июне предложит сессии организации продлить полномочия президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу и главы национального олимпийского комитета Канады Триши Смит, заявила президент МОК Кирсти Ковентри.
В 2026 году Коу исполнится 70 лет. Он входил в состав нескольких комиссий МОК и остается членом комиссии Olympism365. Смит исполнится 70 лет в 2027 году. Она была членом координационной комиссии ОИ-2026 в Милане и в настоящее время является членом комиссии по правовым вопросам.
"Исполком МОК предложит сессии МОК в июне продлить полномочия членов МОК - президента World Athletics Себастьяна Коу и президента НОК Канады Триши Смит. Оба достигнут возрастного лимита в 70 лет перед тем, как закончатся их полномочия в организациях, таким образом, они смогут продолжить представлять их в МОК", - сказала Ковентри на пресс-конференции по итогам заседания исполкома.
Исполнительный комитет также предложит сессии избрать главу Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани, который покинет свой пост 11 июня 2026 года, почетным членом МОК.
СпортКанадаКирсти КовентриМиланСебастьян КоуИво ФеррианиМеждународный олимпийский комитет (МОК)Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)НОК
 
